Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Dünya Kupası yolculuğu başlıyor
Giriş Tarihi: 21.03.2026

Dünya Kupası yolculuğu başlıyor

A Milli Takım’ın Romanya ile karşılaşacağı play-off maçı için aday kadrosu belli oldu

Dünya Kupası yolculuğu başlıyor
  • ABONE OL
A Milli Takımımızın Dünya Kupası Elemeleri playoff turu yarı finalinde Romanya ile oynayacağı maçın aday kadrosu duyuruldu. Ay-Yıldızlılarımız, 26 Mart'ta Tüpraş Stadı'ndaki müsabakayı kazanması halinde 31 Mart'ta Slovakya- Kosova galibi ile finalde karşılaşacak. Milli takıma oyuncular dün katılmaya başlarken tam kadro antrenmanlar bugün yurt dışından gelecek isimlerin katılımı ile olacak.

İŞTE ADAY KADRO
Kaleciler: Altay (M.United), Mert (F.Bahçe), Muhammed (Başakşehir), Uğurcan (G.Saray), Defans: Abdülkerim, Eren (G.Saray), Mert (F.Bahçe), Mustafa (Trabzonspor), Samet (Ç.Rizespor), Ahmetcan (Nijmegen), Ferdi (Brighton), Ozan (Hoffenheim), Zeki (Roma), Merih (Al-Ahli), Orta saha: Kaan (G.Saray), İsmail (F.Bahçe), Orkun (Beşiktaş), Hakan (Inter), Salih (B.Dortmund), Atakan (Stuttgart), Forvet: Barış, Yunus (G.Saray), Kerem, Oğuz (F.Bahçe), İrfan (Kasımpaşa), Aral (Midtjylland), Arda (R.Madrid), Deniz (Porto), Kenan (Juventus), Semih (Cagliari)

FATİH TERİM'DEN KRİTİK UYARI!
Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim, Romanya basınına A Milli Takımımız ile oynayacakları maçı yorumladı. Mircea Lucescu'ya övgüler yağdıran Terim, şunları söyledi: "Rumen futbolu her zaman zengin bir geleneğe sahip olmuştur. Tek maçlar, play-off maçları özel dikkat gösterilmesi gereken maçlardır. Kesinlikle kağıt üzerinde maç öncesi Türkiye favori ancak 90 dakikalık bir maçta ya da uzatmalarda ne olacağını bilemeyiz. Konsantre olmalı ve temkinli oynamalıyız."

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Dünya Kupası yolculuğu başlıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz