Dünya Kupası yolculuğu başlıyor

A Milli Takımımızın Dünya Kupası Elemeleri playoff turu yarı finalinde Romanya ile oynayacağı maçın aday kadrosu duyuruldu. Ay-Yıldızlılarımız, 26 Mart'ta Tüpraş Stadı'ndaki müsabakayı kazanması halinde 31 Mart'ta Slovakya- Kosova galibi ile finalde karşılaşacak. Milli takıma oyuncular dün katılmaya başlarken tam kadro antrenmanlar bugün yurt dışından gelecek isimlerin katılımı ile olacak.Altay (M.United), Mert (F.Bahçe), Muhammed (Başakşehir), Uğurcan (G.Saray),Abdülkerim, Eren (G.Saray), Mert (F.Bahçe), Mustafa (Trabzonspor), Samet (Ç.Rizespor), Ahmetcan (Nijmegen), Ferdi (Brighton), Ozan (Hoffenheim), Zeki (Roma), Merih (Al-Ahli),Kaan (G.Saray), İsmail (F.Bahçe), Orkun (Beşiktaş), Hakan (Inter), Salih (B.Dortmund), Atakan (Stuttgart),Barış, Yunus (G.Saray), Kerem, Oğuz (F.Bahçe), İrfan (Kasımpaşa), Aral (Midtjylland), Arda (R.Madrid), Deniz (Porto), Kenan (Juventus), Semih (Cagliari)Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim, Romanya basınına A Milli Takımımız ile oynayacakları maçı yorumladı. Mircea Lucescu'ya övgüler yağdıran Terim, şunları söyledi: "Rumen futbolu her zaman zengin bir geleneğe sahip olmuştur. Tek maçlar, play-off maçları özel dikkat gösterilmesi gereken maçlardır. Kesinlikle kağıt üzerinde maç öncesi Türkiye favori ancak 90 dakikalık bir maçta ya da uzatmalarda ne olacağını bilemeyiz. Konsantre olmalı ve temkinli oynamalıyız."

