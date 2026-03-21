Dünya Kupası yolculuğu başlıyor

A Milli Takımımızın Dünya Kupası Elemeleri playoff turu yarı finalinde Romanya ile oynayacağı maçın aday kadrosu duyuruldu. Ay-Yıldızlılarımız, 26 Mart'ta Tüpraş Stadı'ndaki müsabakayı kazanması halinde 31 Mart'ta Slovakya- Kosova galibi ile finalde karşılaşacak. Milli takıma oyuncular dün katılmaya başlarken tam kadro antrenmanlar bugün yurt dışından gelecek isimlerin katılımı ile olacak.
İŞTE ADAY KADRO
Kaleciler:
Altay (M.United), Mert (F.Bahçe), Muhammed (Başakşehir), Uğurcan (G.Saray), Defans:
Abdülkerim, Eren (G.Saray), Mert (F.Bahçe), Mustafa (Trabzonspor), Samet (Ç.Rizespor), Ahmetcan (Nijmegen), Ferdi (Brighton), Ozan (Hoffenheim), Zeki (Roma), Merih (Al-Ahli), Orta saha:
Kaan (G.Saray), İsmail (F.Bahçe), Orkun (Beşiktaş), Hakan (Inter), Salih (B.Dortmund), Atakan (Stuttgart), Forvet:
Barış, Yunus (G.Saray), Kerem, Oğuz (F.Bahçe), İrfan (Kasımpaşa), Aral (Midtjylland), Arda (R.Madrid), Deniz (Porto), Kenan (Juventus), Semih (Cagliari)
FATİH TERİM'DEN KRİTİK UYARI!
Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim, Romanya basınına A Milli Takımımız ile oynayacakları maçı yorumladı. Mircea Lucescu'ya övgüler yağdıran Terim, şunları söyledi: "Rumen futbolu her zaman zengin bir geleneğe sahip olmuştur. Tek maçlar, play-off maçları özel dikkat gösterilmesi gereken maçlardır. Kesinlikle kağıt üzerinde maç öncesi Türkiye favori ancak 90 dakikalık bir maçta ya da uzatmalarda ne olacağını bilemeyiz. Konsantre olmalı ve temkinli oynamalıyız."