Fenerbahçe’den Milan Skriniar hamlesi!

Fenerbahçe Kulübü, Milan Skriniar'ın sağlık durumunu riske etmemek için özel tedbirler aldı.

Sakatlıktan yeni çıkmış olmasına rağmen Slovakya Milli Takımı kadrosuna davet edilen Skriniar için sarı lacivertlilerin belirlediği bir fizyoterapist, oyuncuyla Slovakya'ya gitti.

Fizyoterapist, tecrübeli futbolcunun fiziksel durumunu iyi görmesi durumunda milli maçta oynamasına izin verecek.

26 Mart Perşembe günü oynanacak Slovakya-Kosova maçını kazanan takım, Türkiye-Romanya eşleşmesinin galibiyle play-off finalinde karşı karşıya gelecek. (Hürriyet)