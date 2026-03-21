Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'den Milan Skriniar hamlesi!
Giriş Tarihi: 21.03.2026 13:58

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle forma giyen Milan Skriniar, Slovakya Milli Takımı'na çağrılırken, oyuncu için sıra dışı bir uygulamaya gidildi.

  • ABONE OL

Fenerbahçe Kulübü, Milan Skriniar'ın sağlık durumunu riske etmemek için özel tedbirler aldı.

Sakatlıktan yeni çıkmış olmasına rağmen Slovakya Milli Takımı kadrosuna davet edilen Skriniar için sarı lacivertlilerin belirlediği bir fizyoterapist, oyuncuyla Slovakya'ya gitti.

Fizyoterapist, tecrübeli futbolcunun fiziksel durumunu iyi görmesi durumunda milli maçta oynamasına izin verecek.

26 Mart Perşembe günü oynanacak Slovakya-Kosova maçını kazanan takım, Türkiye-Romanya eşleşmesinin galibiyle play-off finalinde karşı karşıya gelecek. (Hürriyet)

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz