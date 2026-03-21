Hagi’den Romanya’ya Türkiye uyarısı! Hakan, Arda ve Kenan sözleri...

"ODAKLANMIŞ DURUMDALAR"

Hagi, Romanya'nın aday kadroya oğlu Ianis Hagi'nin de çağrılması hakkında sorulan bir soru üzerine "Odaklanmış durumdalar. Hepsi! Herkesin bu maça çok bağlı olduğunu anlıyorum ve umarım çok iyi bir formda gelirler. Ve tırnak içinde, sürprizi yaratmak için!" yanıtını verdi.

"DÜNYA KUPASI ÖZGÜVEN KAZANDIRACAK"

"Avrupa Şampiyonası'ndan sonra şimdi de Dünya Şampiyonası'nda olmak özgüven kazandıracak ve aynı zamanda çok fazla deneyim. Zaten deneyimleri var, takımın büyük çoğunluğu uluslararası deneyime sahip. Olgunlar, genç oyuncuları da hesaba katarsak, şimdi onlar takımın temelini oluşturuyor, yükü onlar taşıyor. Tecrübeli oyuncular ve bence yaratıcı yetenekleri var." yorumunu yaptı.

"TÜRKİYE'NİN SADECE EV SAHİBİ AVANTAJ VAR"

"Sadece ev sahibi avantajından dolayı favoriler! Gördüğüm tek avantaj bu, kendi sahalarında oynuyorlar, biz deplasmanda oynuyoruz! Sadece bu! Geri kalanına gelince, bence Avrupa Şampiyonası'na katılmış tecrübeye sahip bir Romanya milli takımından bahsediyoruz, ayrıca U21, U19 Avrupa Şampiyonalarında oynamış bir jenerasyon da var. Yani uluslararası tecrübeleri var, bu maçların ne anlama geldiğini biliyorlar. Önemli olan maça çok iyi bir formda çıkmak, birçok oyuncu formda ve iyi görünüyor. Avrupa Şampiyonası'na katıldılar, biz de katıldık. Avrupa Şampiyonası'nı kazanmadılar ama tıpkı bizim gibiydiler. Temelde, hem onlar hem de bizim için tecrübe önemli." dedi.