Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İran’ı yok sayan FIFA’dan şaka gibi açıklama!
Giriş Tarihi: 21.03.2026

FIFA Başkanı Gianni İnfantino'dan yine skandal bir açıklama geldi. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik savaşında krize neden olan Dünya Kupası hakkında son durumu açıklayan İnfantino, İran'ın talebini yok saydı. Önce turnuvayı boykot edeceğini duyuran İran, ardından kendi maçlarının Meksika'da oynanması gerektiğini bildirmişti. Bu fikre sıcak bakmayan ve futbolun değil de kendi çıkarlarını gözeten İnfantino, "FIFA, jeopolitik çatışmaları çözemez. Bir takvimimiz var. Dünya Kupası'nın planlandığı gibi gerçekleşmesini istiyoruz" dedi. Takvime göre İran, grup maçlarını ABD'de oynayacak. ABD Başkanı Trump daha önce "İran futbol takımının kendi can ve güvenlikleri açısından buraya gelmelerinin uygun olduğunu düşünmüyorum" açıklamasını yapmıştı.

