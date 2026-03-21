Giriş Tarihi: 21.03.2026

Kamerun'da Onana isyanı!

Kamerun’da Onana isyanı!
Kamerun Milli Takımı'nın Avustralya ve Çin maçları için açıkladığı aday kadroda Trabzonspor'un kiralık oyuncusu Andre Onana bir kez daha yer almadı. Afrika basınında, bu kararın federasyon başkanı Samuel Eto'o ile yaşanan sorunlarla bağlantılı olduğu iddiaları öne çıktı. Kamerun basını, kaleci pozisyonunda önemli eksikler bulunmasına rağmen tecrübeli eldivenin davet edilmemesini skandal olarak yorumladı. Andre Onana, daha önce yaptığı açıklamada milli takımda oynadıkları maçların primlerinin kendilerine verilmediğini belirterek "Bu paranın ülke futbolu için kullanılacağı söyleniyor. Ancak paranın nerelere harcandığı konusunda oyuncular olarak şüphelerimiz var" ifadelerini kullanmıştı.

MUÇİ TEKRAR MİLLİ TAKIM'DA
Trabzonspor'un yıldızı Ernest Muçi, 1 yıl aradan sonra Arnavutluk Milli Takımı'na çağrıldı. Kariyerinin en parlak dönemini yaşayan 24 yaşındaki on numara, bu sezon 29 maçta 13 gol, 8 asist kaydetti. Bordo-mavililerde milli takıma gidecek diğer isimler şöyle: Mustafa Eskihellaç (Türkiye), Onuralp Çakıroğlu ve T.Emre İnce (Türkiye U19), Savic (Karadağ), Onuachu (Nijerya), Zubkov (Ukrayna), Oulai (Fildişi), Pina (Yeşil Burun Adaları).

Kamerun'da Onana isyanı!
