Mustafa Boran: “Ligde kalmak için elimizden geleni yapacağız"

MUSTAFA DALCI: "İŞİMİZİ ÇOK DAHA ZORA SOKTUK"

Sakaryaspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, çok üzgün olduklarını dile getirdi.

Çok zor haftalar geçirdiklerine değinen Dalcı, "Her maç bizim için yüzde 100 final. Bugün de böyle bir maç oynadık. Haftalardır çok iyi oynayan takımım, kazanmak adına sahada her şeyi yapan takımım, o dinamikliği, o oyun gücü maalesef bugün sahada yoktu." ifadelerini kullandı.

Kazanmak adına çok fazla hak ettikleri bir karşılaşma olmadığını anlatan Dalcı, "İşimiz çok zordu, şimdi daha çok zora soktuk. Artık bütün maçları kazanıp önümüze bakmak istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.