Nicolo Zaniolo’nun beklediği haber gelmedi! Yıldız futbolcu hayal kırıklığına uğradı...

Giriş Tarihi: 21.03.2026 10:31

Galatasaray'ın İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'ye kiraladığı Nicolo Zaniolo, İtalya Milli Takımı'nın aday kadrosuna dahil edilmedi.

İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'de kiralık olarak forma giyen Galatasaray'ın futbolcusu Nicolo Zaniolo, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada kendisini formda hissettiğini ve yeniden İtalya Milli Takımı'na seçilmek istediğini açıklamıştı.

Ancak teknik direktör Gennaro Gattuso, Zaniolo'yu hayal kırıklığına uğrattı ve aday kadroda kendisine yer vermedi.

İŞTE İTALYA'NIN KADROSU

KALECİLER: Caprile, Carnneschi, Donnarumma, Meret.

SAVUNMA: Bastoni, Buongiorno, Calafiori, Cambiaso, Coppola, Dimarco, Gatti, Mancini, Palestra, Scalvini, Spinazzola.

ORTA SAHA: Barella, Cristante, Frattesi, Locatelli, Pisilli, Tonali.

HÜCUM: Chiesa, Esposito, Kean, Politano, Raspardori, Retegui, Scamacca.

