Orta saha çıkarması

Beşiktaş, yeni sezon transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, Futbol A Takım Koordinatörü Serkan Reçber ve scout ekibi ile bazı hedefler belirleyip harekete geçmişti. İlk olarak geçtiğimiz günlerdeAlmanya'ya giden Reçber, burada kanatlar Martin Terrier, Nathan Tella ve santrfor Patrik Schick için bazı girişimlerde bulundu. Ancak Kartal'ın temaslarının bununla sınırlı olmadığı aktarıldı.
PALACİOS SAKATLIĞINI ATLATTI
Siyah-beyazlıların, birden çok merkez ortasaha için Exequiel Palacios için de Leverkusenyetkilileriyle temasta bulunup durumunu sorduğu belirtildi. İlk yarıda sakatlık sorunlarıyla uğraşan ancak kendini toparlayan 27 yaşındaki Arjantinli futbolcu, ikinci devrede ise formayı aldı. Beşiktaş da oyuncunun formunu yakından ediyor.
16 Bayer Leverkusen kulübünde 2030'a kadar sözleşmesi bulunan Palacios, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu sezon 16 maçta forma giyerken skora katkı yapamadı.
2022 yılında Arjantin Milli Takım formasıyla Dünya Kupası'nı havaya kaldıran 27 yaşındaki oyuncu, 2023-24 sezonunda ise Bayer Leverkusen'in Almanya şampiyonluğunda önemli rol oynadı. Exequiel Palacios kariyerinde toplam 10 kupa kazandı.
ADA'YA YOLCULUK VAR
Kartal'ın orta saha adaylarının bir diğeri ise İngiltere'de bulunuyor. Serkan Reçber'in kısa süre içerisinde Ada'ya giderek görüşmeler yapacağı ve fırsatları gözlemleyeceği belirtildi. Kartal'ın listesinde yaz ayında da istenen Jean-Ricner Bellegarde yer alıyor. Wolverhampton'ın 27 yaşındaki orta sahası için kulübüyle görüşme gerçekleştirileceği belirtilirken, İngiltere seferinde belirlenen listeler içerisinde yer alan farklı adaylar için de görüşmeler yapılacağı aktarıldı.