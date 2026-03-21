Sivasspor, Manisa FK'yi tek golle yıktı!
Giriş Tarihi: 21.03.2026 17:56 Son Güncelleme: 21.03.2026 18:17

Sivasspor, Manisa FK'yi tek golle yıktı!

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Sivasspor, deplasmanda Manisa Futbol Kulübü'nü 1-0 yenerek 3 puana ulaşan taraf oldu.

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Sivasspor ile Manisa FK karşı karşıya geldi.

Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan taraf 1-0 ile Sivasspor oldu.

Konuk ekibe 3 puanı getiren gol, 30. dakikada Okoronkwo'dan geldi. Sivasspor'da Bekir Böke, 70. dakikada bir penaltı vuruşunda da yararlanamadı.

Manisa FK'da ise Herelle, 74. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Muhammet Ali Meteoğlu, Cem Özbay, Salih Burak Demirel

Manisa FK: Vedat Karakuş, Ayberk Karapo, Herelle, Yasin Güreler, Umut Erdem, Cissokho, Lindseth, Osman Kahraman (Dk. 76 Ada İbik), Benrahou, Muhammed Enes Kiprit (Dk. 63 Umut Can Aslan, Dk. 90+1 Yunus Emre Dursun), Diony

Özbelsan Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Murat Paluli, Appindangoye, Emirhan Başyiğit, Feyzi Yıldırım, Okan Erdoğan (Dk. 90 Özkan Yiğiter), Okoronkwo, Yusuf Cihat Çelik, Kamil Fidan, Ethemi (Dk. 90+6 Emre Gökay), Bekir Böke (Dk. 87 Badji)

Gol: Dk. 30 Okoronkwo (Özbelsan Sivasspor)

Kırmızı kart: Dk. 74 Herelle (Manisa FK)

Sarı kartlar: Dk. 69 Umut Can Aslan, Dk. 90+5 Ayberk Karapo (Manisa FK), Dk. 27. Feyzi Yıldırım, Dk. 63 Kamil Fidan, Dk. 90+2 Göktuğ Bakırbaş (Özbelsan Sivasspor)

