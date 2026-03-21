Suat Kaya: "Doğruları yaptık. Bir gol eksikti"

Kaya, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın her iki takım için de önemli olduğunu, rakibin üst sıralara çıkmaya çalıştığını, kendilerinin ise onları yakalamak için mücadele ettiğini kaydetti.

İlk yarının dengeli geçtiğini anlatan Kaya, "İlk yarıda rakip daha çok gol pozisyonuna girdi. İkinci yarı ise daha istekli olan bizdik. Doğruları yaptık. Bir gol eksikti. Bir şutumuz direkten döndü. Karşı karşıya kaçırılan bir pozisyon var." diye konuştu.

Verilen iki haftalık arada sakat oyuncuların takıma katılmasının önemine değinen Kaya, "Muhakkak ki bir seri yakalamamız lazım. Sağlam olunca değerlendiriyoruz. Birazcık eksildiğimiz zaman da yaşananlar biliniyor." ifadelerini kullandı.

Takımın kısa süreli çalışmalar nedeniyle yeterince hazırlanamadığını dile getiren Kaya, "Bugünkü maçın güzel olan tarafı oyundan çıkmak isteyen oyuncu yoktu. Söz verdik ağlamayacağız, sızlamayacağız varsa umudumuz bunu çalışarak, eldekileri de sağlam tutarak başarmaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.