Trabzonspor’dan Krepin Diatta atağı!

Süper Lig'de zirve yarışı veren Trabzonspor ilgili yeni transfer iddiaları ortaya atılmaya devam ediyor.

Fransız basınında yer alan haberlere göre bordo-mavili takım, Monaco forması giyen Krepin Diatta'yı yakından takip ediyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 26 yaşındaki Senegalli futbolcu, fırsat transferi olarak görüyor.

Diatta, bu Avrupa kupalarında toplam 32 maçta 3 gol ve 3 asistlik katkı sundu. Karadeniz ekibi Fransız takımına oyuncunun şartlarını sordu.

27 yaşındaki futbolcunun durumunun hafta içerisinde netleşmesi bekleniyor..