Yeniden aşkım ol

Okan Buruk, izin dönüşü Mauro İcardi ile görüşecek. Anfield’da oyuna girmek istemediği iddiası gündeme gelen oyuncu için hocası, yeni bir deneme yapacak. İcardi’den “Aşkın olayım” şarkısını çaldırmasını isteyecek olan teknik heyetin B planı ise Barış’ı forvete koymak
Liverpool maçında Noa Lang sakatlanınca oyuna girmesi istenilen Mauro İcardi'nin gönülsüz davrandığı ve araya Kaan Ayhan'ın girerek ikna ettiği iddiaları gündeme damga vurmuştu. Osimhen'in sakatlığı nedeniyle 1 ayı bulacak yokluğunda fikstür ve sakatlığının son durumu henüz netleşmediği için kaçıracağı maç sayısı belirsiz. Ancak en iyi ihtimalle 3-4 karşılaşmalık süreçte Osimhen olmayacak. Bu nedenleMauro İcardi'ninsahaya ilk 11'de çıkmasıbekleniyor. Buyüzden teknik direktörOkan Buruk'un,Arjantinli yıldız ile izin dönüşübir toplantı yapacağı öğrenildi.Süper Lig'de şampiyonluk için son düzlüğe girilirken Okan Buruk da oyuncusundan yüksek konsantrasyon almanın peşinde. Ancak bu süreçte İcardi'nin gönülsüz tavırlarına devam etmesi halinde Tangocu kulübeye demir atacak ve forvet olarak Barış Alper Yılmaz görevlendirilecek. Bu sezon SüperLig'de 24 maça çıkan İcardi, 13kez fileleri sarsmıştı.