Yeniden aşkım ol

Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 21.03.2026

Okan Buruk, izin dönüşü Mauro İcardi ile görüşecek. Anfield’da oyuna girmek istemediği iddiası gündeme gelen oyuncu için hocası, yeni bir deneme yapacak. İcardi’den “Aşkın olayım” şarkısını çaldırmasını isteyecek olan teknik heyetin B planı ise Barış’ı forvete koymak

ÇAĞDAŞ HALICI
  • ABONE OL
Liverpool maçında Noa Lang sakatlanınca oyuna girmesi istenilen Mauro İcardi'nin gönülsüz davrandığı ve araya Kaan Ayhan'ın girerek ikna ettiği iddiaları gündeme damga vurmuştu. Osimhen'in sakatlığı nedeniyle 1 ayı bulacak yokluğunda fikstür ve sakatlığının son durumu henüz netleşmediği için kaçıracağı maç sayısı belirsiz. Ancak en iyi ihtimalle 3-4 karşılaşmalık süreçte Osimhen olmayacak. Bu nedenle Mauro İcardi'nin sahaya ilk 11'de çıkması bekleniyor. Bu yüzden teknik direktör Okan Buruk'un, Arjantinli yıldız ile izin dönüşü bir toplantı yapacağı öğrenildi. Süper Lig'de şampiyonluk için son düzlüğe girilirken Okan Buruk da oyuncusundan yüksek konsantrasyon almanın peşinde. Ancak bu süreçte İcardi'nin gönülsüz tavırlarına devam etmesi halinde Tangocu kulübeye demir atacak ve forvet olarak Barış Alper Yılmaz görevlendirilecek. Bu sezon Süper Lig'de 24 maça çıkan İcardi, 13 kez fileleri sarsmıştı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz