Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri ‘75 milyon Euro’luk adama bu yapılır mı?’
Giriş Tarihi: 22.03.2026

‘75 milyon Euro’luk adama bu yapılır mı?’

Osimhen’in kırık kolunun bir çocuk tarafından çekildiği anlar, Galatasaraylı taraftarları oldukça sinirlendirdi

‘75 milyon Euro’luk adama bu yapılır mı?’
  • ABONE OL
Tatil için Nijerya'da bulunan Victor Osimhen, bu kez yaşadığı bir olayla gündeme geldi. Akrabaları ve arkadaşlarıyla hasret gideren 27 yaşındaki yıldızın kırık kolunun çekildiği an dehşete düşürdü. Zor kurtulan Osimhen'in acı içinde tepki verdiği gözlendi. Tedavi süreci devam eden oyuncunun bu tarz müdahalelere maruz kalması, Galatasaraylı futbolseverleri çileden çıkardı ve yaşanan olay sonrası sosyal medyadan ateş püskürdü. Taraftarlar, "75 milyon Euro'luk adama yaptıklarına bakın", "Bu adam bu şekilde nasıl iyileşecek?", "Sakatlığın ne kadar önemli olduğunun farkında değiller", Sinirlenmemek elde değil" yorumlarında bulundu. Olayı gerçekleştiren çocuk, hareketi şaka maksatlı yaptığını söyleyerek Osimhen'e sarıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
‘75 milyon Euro’luk adama bu yapılır mı?’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz