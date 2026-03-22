‘75 milyon Euro’luk adama bu yapılır mı?’

Osimhen’in kırık kolunun bir çocuk tarafından çekildiği anlar, Galatasaraylı taraftarları oldukça sinirlendirdi
Tatil için Nijerya'da bulunan Victor Osimhen, bu kez yaşadığı bir olayla gündeme geldi. Akrabaları ve arkadaşlarıyla hasret gideren 27 yaşındaki yıldızın kırık kolunun çekildiği an dehşete düşürdü. Zor kurtulanOsimhen'in acı içinde tepki verdiği gözlendi. Tedavi süreci devam eden oyuncunun bu tarz müdahalelere maruz kalması, Galatasaraylı futbolseverleri çileden çıkardı ve yaşanan olay sonrası sosyal medyadan ateş püskürdü. Taraftarlar, "75 milyon Euro'luk adama yaptıklarınabakın", "Bu adam bu şekilde nasıl iyileşecek?","Sakatlığın ne kadar önemli olduğununfarkında değiller", Sinirlenmemek eldedeğil" yorumlarında bulundu. Olayı gerçekleştiren çocuk, hareketi şaka maksatlı yaptığını söyleyerek Osimhen'e sarıldı.