Giriş Tarihi: 22.03.2026

Aslan’a İtalya’dan Zaniolo müjdesi

Aslan’a İtalya’dan Zaniolo müjdesi
Udinese, sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun performansından memnun. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Serie A ekibi, 26 yaşındaki oyuncunun bonservisini almak istiyor. Bu sezon 26 maçta 5 gol, 5 asistlik katkı sağlayan Zaniolo'nun performansı, Udinese yönetimini harekete geçirdi. Çizme temsilcisinin, satın alma opsiyonunu kullanmayı planladığı ve bunun için iki farklı formül üzerinde durduğu belirtildi. İtalyan ekibi ya Galatasaray'a 10 milyon Euro ödeyerek oyuncunun bonservisini tamamen alacak ya da 5 milyon Euro karşılığında transferi gerçekleştirip sarı-kırmızılı kulübe sonraki satıştan %50 pay verecek. Kısa süre içinde durumun netleşmesi bekleniyor.

Aslan’a İtalya’dan Zaniolo müjdesi
