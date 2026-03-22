Aslan’a İtalya’dan Zaniolo müjdesi

Udinese, sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun performansından memnun. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Serie A ekibi, 26 yaşındaki oyuncunun bonservisini almak istiyor. Bu sezon 26 maçta 5 gol, 5 asistlik katkı sağlayan Zaniolo'nun performansı, Udinese yönetimini harekete geçirdi. Çizme temsilcisinin, satın alma opsiyonunu kullanmayı planladığı ve bunun için iki farklı formül üzerinde durduğu belirtildi. İtalyan ekibiya Galatasaray'a 10milyon Euro ödeyerekoyuncunun bonservisinitamamenalacak ya da 5 milyonEuro karşılığındatransferi gerçekleştiripsarı-kırmızılı kulübe sonrakisatıştan %50 pay verecek. Kısa süre içinde durumun netleşmesi bekleniyor.