Ay-Yıldızlılar’da 3 isim takımla çalışamadı

A Milli Takımımız, 26 Mart Perşembe günü Romanya ile oynayacağı FIFA Dünya Kupası play-off yarı final müsabakasının hazırlıklarını sürdürdü. Dünkü antrenman19 futbolcuylagerçekleşirken, kendi takımlarından henüz dönmeyen futbolcular da yarın Ay-Yıldızlı ekibe katılacak. Galatasaray'dan Milli Takım'a gelen 3 oyuncu ise ağrıları sebebiyle kampta yer alsa da takımla çalışamadı. AbdülkerimBardakcı düz koşu yaparkenBarış Alper Yılmazve Uğurcan Çakır'a tedaviuygulandı.Montella'nınöğrencileri,bir sonrakiidmanınıbugün saat18.00'de gerçekleştirecek.