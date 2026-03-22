Beşiktaş’ta El Bilal Toure sıkıntısı!

Giriş Tarihi: 22.03.2026 09:47 Son Güncelleme: 22.03.2026 09:48

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uza kalan Malili futbolcu El Bilal Toure'den siyah-beyazlı takıma kötü haber geldi.

Beşiktaş'ta üst adale yırtığı nedeniyle 1.5 aydan fazla bir süredir formasından uzak kalan El Bilal Toure'nin son durumu belli oldu.

2 hafta içerisinde dönmesi beklenen 24 yaşındaki kanat oyuncusunun 26 Nisan'da oynanacak Karagümrük mücadelesine kadar formasından uzak kalabileceği iddia edildi.

Bu süre içerisinde genç oyuncunun ligde oynanacak; Fenerbahçe, Antalyaspor ve Samsunspor maçlarını da kaçıracağı aktarıldı.

Sezon başında Atalanta'dan kiralanan Toure, Beşiktaş formasıyla 18 maçta 6 gol, 5 asistlik katkı sağladı. 15 milyon Euro'luk opsiyon bedeli olan oyuncunun 15 gol atması durumunda zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek. (Fanatik)

