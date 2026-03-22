Bodrum FK, İstanbulspor deplasmanında kazandı!

İstanbulspor, Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Bodrum FK'yı konuk etti. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'ndaki maçta Burak Demirkıran düdük çaldı.
Bodrum FK, İstanbulspor'u deplasmanda 1-0'lık skorla mağlup etti.
Bodrum FK'nın ve maçın tek golünü 8'inci dakikada Seferi kaydetti.
Bodrum FK'da Mustafa Erdilman, 90+1'inci dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.
Bu sonucun ardından Bodrum FK puanını 57'ye yükseltti. İstanbulspor ise 39 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR8. dakikada Ajeti'nin uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Seferi'nin rakibini çalımladıktan sonra sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu. 0-1