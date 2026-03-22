Bodrum FK, İstanbulspor deplasmanında kazandı!

MAÇTAN DAKİKALAR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

12. dakikada Yunus'un sağ taraftan yerden pasında Vefa'nın ceza yayı sağından sert vuruşunda kaleci Bahri Can, sağına gelen meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında Bodrum FK savunması topu uzaklaştırdı.14. dakikada rakip ceza yayı solundan kazanılan serbest vuruşta Hotic'in vuruşunda top sol direğe çarparak auta gitti.32. dakikada Yusuf Ali'nin ceza yayı gerisinden sert vuruşunda kaleci Bahri, meşin yuvarlağın filelere gitmesini engelledi.90+1. dakikada Bodrum FK'da Mustafa Erdilmen, Yusuf Ali Özer'e yaptığı müdahale sonrası hakem Burak Demirkıran tarafından kırmızı kart ile oyundan ihraç edildi.