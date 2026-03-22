Bodrum FK, İstanbulspor deplasmanında kazandı!

Giriş Tarihi: 22.03.2026 18:07

Bodrum FK, Trendyol 1. Lig’in 32. haftasında İstanbulspor’u deplasmanda 1-0’la geçti.

İstanbulspor, Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Bodrum FK'yı konuk etti. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'ndaki maçta Burak Demirkıran düdük çaldı.

Bodrum FK'nın ve maçın tek golünü 8'inci dakikada Seferi kaydetti.

Bodrum FK'da Mustafa Erdilman, 90+1'inci dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu sonucun ardından Bodrum FK puanını 57'ye yükseltti. İstanbulspor ise 39 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Ajeti'nin uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Seferi'nin rakibini çalımladıktan sonra sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu. 0-1

12. dakikada Yunus'un sağ taraftan yerden pasında Vefa'nın ceza yayı sağından sert vuruşunda kaleci Bahri Can, sağına gelen meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında Bodrum FK savunması topu uzaklaştırdı.

14. dakikada rakip ceza yayı solundan kazanılan serbest vuruşta Hotic'in vuruşunda top sol direğe çarparak auta gitti.

32. dakikada Yusuf Ali'nin ceza yayı gerisinden sert vuruşunda kaleci Bahri, meşin yuvarlağın filelere gitmesini engelledi.

90+1. dakikada Bodrum FK'da Mustafa Erdilmen, Yusuf Ali Özer'e yaptığı müdahale sonrası hakem Burak Demirkıran tarafından kırmızı kart ile oyundan ihraç edildi.

