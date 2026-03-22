Çılgın derbide Real Madrid, Atletico Madrid’i devirdi!

Real Madrid, LaLiga'nın 29. haftasındaki dev derbide Atletico Madrid'i konuk etti. Santiago Bernabeu'da oynanan dev maçı Real Madrid 3-2'lik skorla kazandı.

Real Madrid'in gollerini 52 ve 72'nci dakikalarda Vinicius Junior ile 55'inci dakikada Federico Valverde kaydetti. Atletico Madrid'de fileleri 33'üncü dakikada Ademola Lookman ve 66'ncı dakikada Nahuel Molina havalandırdı.

Real Madrid'de 77'nci dakikada Federico Valverde doğrudan kırmızı kartla cezalandırıldı.