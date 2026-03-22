Giriş Tarihi: 22.03.2026 10:46

Fenerbahçe ve Galatasaray, Arda Okan için devrede!

Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Göztepe forması giyen Arda Okan Kurtulan ile ilgilendiği iddia edildi.

Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray, bu kez transferde karşı karşıya gelebilir.

Yeni Asır'da yer alan habere göre; Göztepe'de forma giyen Arda Okan için Galatasaray ve Fenerbahçe'nin devreye girdiği öne sürüldü.

Genç kanat bekin Avrupa'dan da taliplerin artmasıyla transfer yarışının kızıştığı ifade edildi. Bundesliga temsilcisi Borussia Dortmund'un, 10 milyon Euro ve 22 yaşındaki kaleci Silas Ostrzinski'yi içeren bir teklif sunduğu öne sürülürken; La Liga ekipleri Espanyol ve Sevilla'nın da 12-13 milyon Euro seviyelerinde teklif yaptığı aktarıldı.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Öte yandan İzmir temsilcisinin ise 23 yaşındaki futbolcu için 15 milyon Euro bonservis bedeli istediği gelen haberler arasında.

Bu sezon 24 maça çıkan Arda Okan, 3 gol atıp 2 asist kaydetti.

