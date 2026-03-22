Fenerbahçe’de yeniden Goretzka sesleri! İşte istediği maaş...

Fenerbahçe yaz transfer dönemi için şimdiden kolları sıvarken, bir süredir hedefinde yer alan Leon Goretzka için harekete geçtiği öne sürüldü. (Milliyet)
Sezon sonunda Bayern Münih ile vedalaşacak olan Goretzka'nın Almanya dışına çıkmaya sıcak baktığı bilinirken, 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun, Schalke döneminde Domenico Tedesco ile de çalışması avantaj olarak görülüyor.
İŞTE İSTEDİĞİ MAAŞ
Deneyimli orta saha oyuncusunun, kendisine teklif yapan takımlardan yıllık 7 milyon Euro net maaş ve en az 2029'a kadar 3 yıllık bir sözleşme istediği kaydedildi. Goretzka'nın 10 milyon Euro imza parası talep ettiği de öğrenildi.
Leon Goretzka'ya Fenerbahçe'nin yanı sıra Juventus, Atletico Madrid ve Premier Lig'den de bazı takımların ilgisi bulunuyor.