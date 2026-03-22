Fenerbahçe’de yeniden Goretzka sesleri! İşte istediği maaş...

İŞTE İSTEDİĞİ MAAŞ

Deneyimli orta saha oyuncusunun, kendisine teklif yapan takımlardan yıllık 7 milyon Euro net maaş ve en az 2029'a kadar 3 yıllık bir sözleşme istediği kaydedildi. Goretzka'nın 10 milyon Euro imza parası talep ettiği de öğrenildi.

Leon Goretzka'ya Fenerbahçe'nin yanı sıra Juventus, Atletico Madrid ve Premier Lig'den de bazı takımların ilgisi bulunuyor.