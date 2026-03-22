Fenerbahçe’den Kinteh atağı!

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, yıldız oyuncuların yanı sıra gelecek vaat eden oyuncularla da yakından ilgileniyor.

Kanarya, Norveç Ligi ekiplerinden Trömsö'de forma giyen 19 yaşındaki Gambiyalı stoper Abubacarr Sedi Kinteh'in peşinde.

Fenerbahçe'nin dışında Avrupa'nın önemli kulüpleri de genç yıldızı transfer etmek için yoğun mesai harcıyor.

İngiliz ekiplerinden Chelsea, Liverpool ve Manchester City'nin yanı sıra Leipzig, Lazio, Ajax, PSV, Porto, Benfica ve Al Ahli kulüpleri de Kinteh için scoutlarını görevlendirdi.

19 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor. (Takvim)