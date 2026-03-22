Fenerbahçelileri endişelendiren Skriniar gelişmesi!

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle bir süredir oynayaman Milan Skriniar, Dünya Kupası play-off maçları için Slovakya Milli Takımı'na çağrılmıştı.
"RİSKE ATTI"
Slovakya Teknik Direktör Francesco Calzona, "Ciddi bir sakatlıkla mücadele ediyor ve bizimle olmak için elinden geleni yapıyor. Bu maçlarda hazır olmak için kariyerinin bir kısmını riske attı" demişti.
Öte yandan Milliyet'in aktardığı habere göre sağlık ekiplerinin de bu karara temkinli yaklaştıkları ifade edildi. Slovak spor doktoru ve ortopedist Roman Fano'nun, yıldız oyuncunun geri dönüşü için acele edilmemesi uyarısında bulunduğu belirtildi.
"KÖTÜLEŞME RİSKİ OLUR"
Fano, ülke basınına verdiği demeçte "İyileşmesi zor olan bir sakatlık. Yüzde yüz iyileşene kadar kapsamlı bir tedavi ve sakin bir rejim gerektiriyor" dedi. Slovak Olimpiyat ve Spor Komitesi Tıp Komisyonu Başkanı Fano şöyle devam etti: "Elbette, yine de oynayabilir, ancak iğne ile oynar. Sakatlığının tekrarlama ve hatta kötüleşme riski olur. Ağrıları devam ediyorsa geri dönmesini tavsiye etmem".
Fano'nun bu açıklamaları 'Slovakları kesinlikle memnun etmeyecek önemli bir tavsiye' şeklinde Slovakya'daki habere yansıdı.