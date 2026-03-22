Galatasaray Kulübü, Özhan Canaydın’ı andı!

Galatasaray Kulübü, eski başkanlarından Özhan Canaydın'ın vefatının 16.yılında sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaptı.

Sarı-kırmızılı kulübün X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kulübümüze sporcu, yönetici ve başkan olarak hizmet ederek iz bırakan, Türk sporunun unutulmaz isimlerinden Özhan Canaydın'ı vefatının 16. yılında sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadesine yer verildi.