Galatasaray’ı eleyen Liverpool İngiltere’de çöküş yaşıyor
ABONE OL
Şampiyonlar Ligi'nde G.Saray'ı eleyerek çeyrek finale kalan Liverpool, İngiltere Premier Lig'de büyük bir düşüş içinde. Arne Slot'un ekibi, dün Brighton'a 2-1 mağlup olarak galibiyet hasretini 3 maça çıkardı. Bu sezon 31 haftada 10. yenilgisini yaşayan Liverpool, 2015-16'da 8. tamamladığısezonun ardından ilk kez 10mağlubiyet aldı. Ayrıca takımın forveti Ekitike sakatlandı ve 8. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin
Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray’ı eleyen Liverpool İngiltere’de çöküş yaşıyor