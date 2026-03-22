Galatasaray'ı eleyen Liverpool İngiltere'de çöküş yaşıyor
Giriş Tarihi: 22.03.2026

Galatasaray’ı eleyen Liverpool İngiltere’de çöküş yaşıyor

Şampiyonlar Ligi'nde G.Saray'ı eleyerek çeyrek finale kalan Liverpool, İngiltere Premier Lig'de büyük bir düşüş içinde. Arne Slot'un ekibi, dün Brighton'a 2-1 mağlup olarak galibiyet hasretini 3 maça çıkardı. Bu sezon 31 haftada 10. yenilgisini yaşayan Liverpool, 2015-16'da 8. tamamladığı sezonun ardından ilk kez 10 mağlubiyet aldı. Ayrıca takımın forveti Ekitike sakatlandı ve 8. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.

