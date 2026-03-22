Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Hedefte Diatta var
Giriş Tarihi: 22.03.2026

Trabzonspor yönetimi, Monaco’da forma giyen Senegalli yıldız ile temasa geçti. Fransız basını, bordo-mavililerin sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki sağ kanadı ikna etmek için harekete geçtiğini yazdı

  • ABONE OL
Milli araya 5'te 5 yaparak girerek zirve mücadelesinde iddiasını gösteren Trabzonspor, gelecek sezon mutlaka Şampiyonlar Ligi'nde olmayı istiyor. Güçlü bir kadroyla Devler Arenası'nda boy göstermeyi planlayan yönetim, transfer çalışmalarında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco'da forma giyen Krepin Diatta'yı gözüne kestirdi. Fransız basınında yer alan haberlere göre; bordo-mavililer, Senegalli sağ kanat oyuncusunun şartlarını öğrenmek için girişimde bulundu. Sezon sonunda kulübüyle sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki futbolcunun menajeriyle ön görüşme yapıldığı ve kısa süre içinde vereceği cevaba göre harekete geçilebileceği ifade edildi.

ARAL'IN TALİPLİSİ ÇOK
Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Enes Ünal (Bournemouth), Altay Bayındır (M.United) ve Yunus Emre Konak'ın (Brentford) ardından bir Türk oyuncu daha Premier Lig'e göz kırptı. Bu sezon Midtjylland formasıyla 11 gol-18 asistle adından söz ettiren Aral Şimşir ile Leeds United, Brentford ve Crystal Palace yakından ilgileniyor. A Milli Takım'ın aday kadrosuna davet edilen ve Trabzonspor'un da gündeminde olan 23 yaşındaki sol kanat için 3 İngiliz kulübünün gözlemcileri, Avrupa Ligi son 16 turundaki N.Forest-Midtjylland karşılaşmasını tribünden izlemişti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz