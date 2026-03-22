Hedefte Diatta var

Trabzonspor yönetimi, Monaco’da forma giyen Senegalli yıldız ile temasa geçti. Fransız basını, bordo-mavililerin sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki sağ kanadı ikna etmek için harekete geçtiğini yazdı
Milli araya 5'te 5 yaparak girerek zirve mücadelesinde iddiasını gösteren Trabzonspor, gelecek sezon mutlaka Şampiyonlar Ligi'nde olmayı istiyor. Güçlü bir kadroyla DevlerArenası'nda boy göstermeyiplanlayan yönetim, transferçalışmalarında Fransa Ligue1 ekiplerinden Monaco'daforma giyen Krepin Diatta'yıgözüne kestirdi. Fransız basınında yer alan haberlere göre; bordo-mavililer, Senegalli sağ kanat oyuncusunun şartlarını öğrenmek için girişimde bulundu. Sezon sonundakulübüyle sözleşmesibitecek olan 26 yaşındakifutbolcunun menajeriyleön görüşme yapıldığıve kısa süre içindevereceği cevaba göreharekete geçilebileceğiifade edildi.
ARAL'IN TALİPLİSİ ÇOK
Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Enes Ünal (Bournemouth), Altay Bayındır (M.United) ve Yunus Emre Konak'ın (Brentford) ardından bir Türk oyuncu daha Premier Lig'e göz kırptı. Bu sezon Midtjylland formasıyla 11 gol-18 asistle adından söz ettiren Aral Şimşir ile Leeds United, Brentford ve Crystal Palace yakından ilgileniyor. A Milli Takım'ın aday kadrosuna davet edilen ve Trabzonspor'un da gündeminde olan 23 yaşındaki sol kanat için 3 İngiliz kulübünün gözlemcileri, Avrupa Ligi son 16 turundaki N.Forest-Midtjylland karşılaşmasını tribünden izlemişti.