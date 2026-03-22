Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İlyas Öztürk: Sıkıntı yaşamadan bu ligi bitireceğimize inanıyorum!
Giriş Tarihi: 22.03.2026 19:19

İstanbulspor Teknik Sorumlusu İlyas Öztürk, Bodrum FK maçından sonra konuştu.

İHA
  • ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Bodrum FK'ya 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Sorumlusu İlyas Öztürk şu sözleri dile getirdi:

"Bugün yine iç sahada mağlubiyet yaşadık. Ekip halinde çok üzgünüz. Maalesef şanssızlıklar yakamızı bırakmıyor. İki gün önce 2 stoperimiz sakatlandı ve sezonu kapattılar. Biz, tabii ki bunların arkasına sığınmıyoruz. Elimizdeki oyuncu kadrosuyla birlikte oynayacağımız tüm maçlarda puan ve puanlar alarak sıkıntı yaşamadan bu ligi bitireceğimize inanıyorum. Söylenecek çok da bir şey yok. Önümüzdeki maçlara odaklanacağız."

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz