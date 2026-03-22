Kenan Yıldız, İtalya’da tarihe geçti!

Juventus forması giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, İtalya'da adını tarihe yazdırdı. 20 yaşındaki hücum oyuncusu, İtalya Serie A da takımının, Sassuolo ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada şık bir gole imza attı. Ligde gol sayısını 10'a yükselten Kenan, bir sezonda (ligde) 21 yaşını doldurmadançift haneli gole ulaşan ilk İtalyanolmayan Juventus futbolcusu ünvanınıaldı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi, Serie A ve İtalya Kupası'nda toplam 39 karşılaşmada boy gösteren genç futbolcu, 10 gol ve 10 asistlik performansıyla göz doldurdu.