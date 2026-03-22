Matador’a üçlü kıskaç

F.Bahçe'nin maestrosu Marco Asensio, İspanya La Liga takımlarının radarına girdi. Bu sezon 13 gol-13 asistle kariyer dönemini geçiren Matador, ülkesinde paylaşılamıyor. Atletico Madrid, Sevilla ve Villarreal, skorer bir orta saha arayışında rotayı 30 yaşındaki oyuncuya çevirdi. İspanyol kulüplerinin, Asensio'yu sezon sonuna kadar yakından izlemeyi planladığı öğrenildi. Özellikle Villarreal'in, Fenerbahçe'nin kapısını çalmasına kesin gözüyle bakılıyor. 7.5 milyon Euro'ya kadroya katılan takımın en önemli parçası olarak görülen Matador'u yönetim, şimdilik satmayı düşünmüyor. Ancak 25-30 milyon Euro seviyesindebir teklif gelmesi halindeFenerbahçe'nin değerlendireceği,bunun dışındaki tüm teklifleridoğrudan geri çevireceği öğrenildi. İstanbul'da mutlu olan Asensio, milli arada İspanya'dan davet alamasa da yaz aylarında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası kadrosunda bulunabilmek için umudunu koruyor.