Matador'a üçlü kıskaç
Giriş Tarihi: 22.03.2026

Matador’a üçlü kıskaç

Sarı-lacivertli takım; Atletico Madrid, Sevilla ve Villarreal’in istediği deneyimli oyuncuyu 25-30 milyon Euro seviyesinde ‘astronomik’ teklif gelmezse satmayı düşünmüyor

Samet YÜKSEL
F.Bahçe'nin maestrosu Marco Asensio, İspanya La Liga takımlarının radarına girdi. Bu sezon 13 gol-13 asistle kariyer dönemini geçiren Matador, ülkesinde paylaşılamıyor. Atletico Madrid, Sevilla ve Villarreal, skorer bir orta saha arayışında rotayı 30 yaşındaki oyuncuya çevirdi. İspanyol kulüplerinin, Asensio'yu sezon sonuna kadar yakından izlemeyi planladığı öğrenildi. Özellikle Villarreal'in, Fenerbahçe'nin kapısını çalmasına kesin gözüyle bakılıyor. 7.5 milyon Euro'ya kadroya katılan takımın en önemli parçası olarak görülen Matador'u yönetim, şimdilik satmayı düşünmüyor. Ancak 25-30 milyon Euro seviyesinde bir teklif gelmesi halinde Fenerbahçe'nin değerlendireceği, bunun dışındaki tüm teklifleri doğrudan geri çevireceği öğrenildi. İstanbul'da mutlu olan Asensio, milli arada İspanya'dan davet alamasa da yaz aylarında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası kadrosunda bulunabilmek için umudunu koruyor.

