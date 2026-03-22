Osimhen’den şok haber! Ameliyat olmam lazım!

Kolu alçıda bulunan G.Saray’ın yıldız santrforu Victor Osimhen acı gerçeği açıkladı: “Önce kırıldığını anlamadım. Geçer diye düşündüm, olmadı. Kariyerimde daha kötülerini yaşadım. O yüzden bu ufak bir şey. En fazla 5-6 haftaya iyileşirim. İlk 4 hafta iyileşme süreciyle geçer. Sonraki 14 gün kondisyonumu geri kazanırım.”
G.Saray'ın Liverpool rövanşında kolu kırılan ve ardından Nijerya'ya giden Victor Osimhen, ülkesinde bir yayıncının programında açıklamalarda bulundu. Türkiye'de kolu alçıya alınan 27 yaşındaki santrfor, şu ifadeleri kullandı: "Ben bu tür sakatlıklara alışkınım. Kariyerimde dahakötülerini yaşadım. Şu an yüzümde demir var. Yaklaşık 18 vida operasyonu geçirdim ve sağ tarafımla yemek yiyemiyorum. Oyüzden bu kırık ufak bir şey.Ameliyat olmam gerekiyor.En fazla 5-6 hafta içerisindeiyileşirim. İlk 4 hafta dinlenmeve iyileşme süreciylegeçer. Sonraki 2 hafta antrenmanla kondisyonumu geri kazanırım."
KONATE MESAJLA ÖZÜR DİLEDİ
Osimhen, kolunun kırılmasının ardından pozisyonun içindeki Konate ve diğer Liverpool oyuncularının mesaj attığını belirterek, "Bana ulaştılar. Konate durumun ciddi olduğunu bilmiyormuş. İnstagram'danmesaj attı. Banazarar vermek istememiş.Önceki sakatlıklarımakıyasla bu hiçbir şey" diye konuştu. Nijeryalı yıldız, sakatlandığı anı da anlattı: "Top geliyordu. Rakibin dizini getirdiğini bilmiyorum, elim boştaydı, onun dizi benim koluma geldi. Önce kırıldığını anlamadım. Maç bitmeden geçer diye düşündüm. Koşmak isteyince beni ağırlaştırdı. Elim düşüyormuşgibi oldu. Denedimama olmadı."
G.SARAY'DA SEVGİYİ GÖRÜYORSUNUZ
"Galatasaray benim için bir kulüpten daha fazlası... Yollarımızın kesişmesi kaderdi. Kulübe girdiğin anda şunu fark ediyorsun. Genç oyuncuların nasıl ter döktüğünü, armaya nasıl bağlı olduklarını görüyorsun. Gerçek sevgiyi orada yaşadım. Oyunculara her zaman bu sevgi gösterilmez ama dünyanın dört bir yanındaki taraftarlardan bunu hissettim. Ben kulübe ait olmaktan çok, kulüp bana ait gibi. Bizim bir geleneğimiz var… Her maçtan sonra ellerimizi kaldırır, 3 kez aynı hareketi yaparız. Buna "Üçlü" diyoruz. Bu, bir futbolcunun hayatında her zaman yaşayabileceği bir şey değil."
KAÇIRACAĞI MAÇLAR
Trabzonspor- Süper Lig
Göztepe (d) ert.- S.Lig
Kocaelispor-Süper Lig
Gençlerbirliği (d)-S.Lig
G.Birliği-Türkiye Kupası
NOA LANG OYNAYACAK
Liverpool ile oynanan maçta el parmağından sakatlanan Noa Lang, ameliyat oldu ve parmağı dikildi. Hollandalı futbolcunun durumunun iyiye gittiği öğrenildi. 26 yaşındaki kanat oyuncusunun, 4 Nisan'daki Trabzonspor karşılaşmasında forma giymesi yüksek ihtimal olarak görülüyor.