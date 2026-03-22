Param kadar gol atacağım!

Beşiktaş'ın Güney Koreli santrforu Hyeon-gyu Oh, iddialı açıklamalarda bulundu. Ülkesinden JTBC'ye konuşan 24 yaşındaki futbolcu, "Türk ligine geldiğimdeilk anda çok şaşırdım.Türk futbolunu 'pes etmedenileriye doğru iten futbol'olarak tanımlarım.Fiziksel mücadele yoğun.Dinamik ve hızlı, tempoluoyunu sevdiğimiçin bu bana çokuygun bir futbol tarzı. 15 milyonEuro karşılığında Beşiktaş'a geldim,bu yüzden 15 gol atacağım.15 gol atarsam, saat alacaklarınısöylediler. Bu da bana motivasyonsağlıyor ve gol atmak için daha çokçalışıyorum" dedi. Oh, ilk maçındaki röveşatasıyla ilgili ise "Daha önce hiç röveşata golü atmamıştım, antrenmanda bile. Bence bu hayatımın golü. Puskas Ödülü'nü kazanacağımı düşünmüyorum ama umarım bu, Beşiktaş'ta sezonun en iyi golü olur" ifadesini kullandı.
Beşiktaş formasıyla 8 maçta 5 gol, 2 asistlik performans sergileyen Hyeon-gyu Oh'un başarısı, ülkesi Güney Kore'de gündem oluyor. 24 yaşındaki golcü, devre arasında geldiği siyah-beyazlı kulüple 2029'a kadar sözleşme imzaladı.
BEŞİKTAŞ'A GELMEDİMANU'DA KALDI
Beşiktaş'ın devre arasında ilgilendiği Kobbie Mainoo, Manchester United ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya yakın. İngiliz basınına göre; Kırmızılar, 2027'de mukavelesi bitecek 20 yaşındaki futbolcunun maaşını önemli ölçüde artıracak. Haftalık kazancı 25 bin Sterlin'den 120 bin Sterlin'e çıkarılacak genç orta saha, 2031'e kadar sürecek anlaşmada bonuslarla birlikte yüksek gelir elde edebilecek.