Sefer Yılmaz: Play-off sıralamasındaki yerimizi biraz daha sağlamlaştırdık!

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Bodrum FK, deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz şu sözleri dile getirdi:

"Bizim için çok güzel bir galibiyet oldu. İki maçlık galibiyet serimizi üç maça çıkardık. Play-off sıralamasındaki yerimizi biraz daha sağlamlaştırdık. İki takım oyuncularını da tebrik ediyorum. Genel anlamda çok centilmence bir maç oldu. Son dakikalarda yaşanan bir gerginlik dışında çok güzel bir müsabakayı geride bıraktık. Elimize geçen fırsatları değerlendirebilseydik maç daha önce kopacaktı. Buradan üç puanla ayrılarak milli maç arasına girebilmek bizim için çok önemliydi. Bundan sonraki maçlarımıza hazırlanacağız."