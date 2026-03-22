Trabzonspor kritik maçları tek farkla çözdü

Giriş Tarihi: 22.03.2026 13:09 Son Güncelleme: 22.03.2026 13:10

Trabzonspor, bu sezon Süper Lig’de kazandığı maçların büyük bölümünü tek farklı skorlarla tamamladı. Bordo-mavililer, elde ettiği 18 galibiyetin 12’sinde sahadan bir gol farkla üstün ayrıldı.

Trabzonspor, sezon boyunca oynadığı dengeli karşılaşmalarda skoru koruma becerisiyle öne çıktı.

Bordo-mavililer, galip geldiği maçların yüzde 67'sini tek farklı skorlarla kazanarak özellikle kritik anlarda oyun disiplinini koruduğunu gösterdi. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki ekip, öne geçtiği maçlarda savunma direncini artırarak puan kaybına izin vermedi.

Karadeniz temsilcisi; Kocaelispor (2), Kasımpaşa (2) Çaykur Rizespor (2), Antalyaspor, Göztepe, Gaziantep FK ve ikas Eyüpspor tek farklı galibiyetlerle ayrılmayı başardı. Bu tablo, bordo-mavililerin sezon genelinde oyun kontrolünü elinde tutarak skor avantajını koruma konusunda istikrarlı bir performans sergilediğini ortaya koydu.

