Trabzonspor’da hedef yeniden Lauriente!

Süper Lig'de teknik direktör Fatih Tekke ile şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, önümüzdeki sezon transfer çalışmalarına da erken başladı.

Önceliği sol kanat ve orta sahaya veren bordo-mavililerde her iki mevkiye nokta atışı ve yüksek potansiyelli isimlerin alınması hedefleniyor. Ayrıca yerli konusunda da ciddi hareketlilik yaşanacak.

Sol kanat için hedeflerden birisi Armand Lauriente. Bu futbolcu daha önce gündeme gelse de alınamamıştı. Market değeri 14 milyon euro olan Fransız futbolcunun Sassuolo ile sözleşmesi 2027'de bitecek.

Bu nedenle Serie A ekibinin futbolcuyu satması büyük ihtimal. Bordo mavili kurmaylar, elini çabuk tutarak bu 1.77 boyundaki yıldızın transferini bitirmek istiyor.

Bu sezon 29 Serie A maçına çıkan Lauriente, 5 gol attı ve 7 asist üretti. (Fotomaç)