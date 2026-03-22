Transfer taarruzu!

Beşiktaş, kaleden hücuma yeni oyuncular için gaza bastı. Gelecek yaz kaleci, stoper, sol bek, orta saha, kanat ve santrfor takviyesi yapmayı planlayan siyah-beyazlılar, milli arada görüşmeleri hızlandırdı. Dört koldan çalışan yönetim, hedefteki isimleri markaja aldı
Kasımpaşa galibiyetinin moraliyle milli araya giren Beşiktaş'ta bu boşlukta yeni sezon çalışmaları kapsamında hareketlilik yaşanıyor. Siyah-beyazlılar, önce Almanya, ardından İngiltere derken gelecek sezon için belirlediği hedeflere yönelik görüşmeler ve takibini hızlandırdı. Geniş liste hazırlayarakdört koldan çalışmalarısürdüren yönetim,yazın 6 mevkiye takviyeyapmayı planlıyor.Bunlardan ilki kale olacak.Diğer pozisyonlarise stoper, sol bek, ortasaha, kanat ve santrfor... Gelecek-gidecek dengesine bağlı olarak da bazı mevkilere birden fazla takviye olabileceği aktarıldı.
BOŞA ÇIKACAK OYUNCULAR GÖZLEM ALTINDA
Kartal'ın listesinde Altay Bayındır, Zuriko Davitashvili, Patrik Schick öncelikli oyuncular arasında yer alırken, Leverkusen'den Martin Terrier, Nathan Tella, Exequiel Palacios için geçtiğimiz günlerde Almanya'da görüşme sağlanmıştı. Şimdi İngiltere'de Bellegardedışında belirlenenbir stoper için degörüşüleceği aktarıldı. Ayrıca sözleşmesi sona erecek oyunculara da yakın takip olduğu belirtildi.
ALTAY
Manchester United'da forma şansı bulamayan Altay Bayındır, Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor. Milli kalecinin, kulübüyle Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi var.
DAVİTASHVİLİ
Saint Etienne'de forma giyen Gürcü sol kanat Zuriko Davitashvili'nin piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gösteriliyor. 25 yaşındaki oyuncu, Fransa Ligue 2'de 23 maçta 11 gol, 3 asistle oynadı.
PALACİOS
Arjantinli orta saha Exequiel Palacios için kulübü Leverkusen ile temasa geçen Beşiktaş, 2030'a kadar kontratı bulunan oyuncunun şartlarını sordu.
SCHİCK
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın çok istediği isimlerden biri olan Çek santrfor Patrik Schick, 1.91 metre boyunda. Bayer Leverkusen forması giyen 30 yaşındaki golcü, Çekya Milli Takımı'nda 50 maçta 24 gol kaydetti.