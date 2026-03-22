Voleybol Efeler Ligi: Gebze’de kazanan Fenerbahçe!

Giriş Tarihi: 22.03.2026 16:21 Son Güncelleme: 22.03.2026 16:22

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 26. ve son haftasında Fenerbahçe Medicana deplasmanda Gebze Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Femerbahçe Medicana, Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 26. ve son haftasında, deplasmanda Gebze Belediyespor'u 3-0 yenmeyi başardı.

Salon: Gebze

Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Serap Kuka

Gebze Belediyespor: Yiğit Yıldız, Furkan Aydın, Tervaportti, Bahov, Yasin Aydın, Gutierrez ( Semih Çelik, Metin Durmaz, Aykut Acar, Franca, Berk Dilmenler, Kaan Atmaca, Kadir Gürkan Uz)

Fenerbahçe Medicana: Barthelemy, Halit Kurtuluş, Drzyzga, Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Marttilla ( Burutay Subaşı, Kaan Gürbüz, Caner Dengin, Mert Matic, Yılmaz Üner)

Setler: 20-25, 23-25, 16-25

Süre: 85 dakika (29, 29, 27)

