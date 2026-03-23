Aslan borçları sıfırlayacak!

UEFA, G.Saray’a 27 Mart’ta 11.8 milyon Euro ödeme yapacak. Bu parayla vadesi gelen bütün maaşlar verilecek
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kadar ilerleyen ve Liverpool'a elenerek çeyrek final biletini kaçıran Galatasaray, büyük bir geliri kasasına koydu. Devler Ligi'nde 12 maça çıkan sarı-kırmızılılar, toplamda 53 milyon 500 bin Euro'luk gelir elde etti. Ayakbastı parası olarak 18.62 milyon Euro kazanan Cimbom, performansıyla bu rakama ulaştı. Aslan'a, UEFA'dan 27 Mart'ta 11.8 milyon Euro para gelecek. Bununla birlikte G.Saray, vadesi gelen bütün maaşları ödeyecek. Trabzonsporkarşılaşması öncesi oyuncularakarşı borçlarsıfırlanacak.