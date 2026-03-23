Ay-yıldız’a üçlü müjde

A Milli Futbol Takımımız, 26 Mart'ta Romanya ile oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı final maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. İdmana Beşiktaş'tan Orkun Kökçü, Dortmund'dan Salih Özcan ile Ümit Milli Takım aday kadrosunda bulunan 6 isim de katılırken, toplam 24 kişi ile çalışma gerçekleşti. Önceki gün ağrıları sebebiyle antrenmana çıkamayan Barış Alper Yılmaz ve Uğurcan Çakır ile düz koşuyla yetinen Abdülkerim Bardakcı'dan da iyi haber geldi. Üç oyuncu, dünkü idmanda takımla çalıştı. Avrupa'daki ligmüsabakalarının tamamlanmasıylabirlikte diğerfutbolcularımız da bugünkampa katılacak ve tam kadro olarak çalışmalar hızlanacak. Ay-Yıldızlılar perşembe günü Romanya engelini aşarsa, Slovakya-Kosova galibiyle karşılaşacak.
GENÇLER DESTEK ÇIKTI!
Eksikler nedeniyle Ümit Milli Takım aday kadrosundan A Milli Takım'a 6 oyuncu katıldı. Kayserispor'dan Baran Gezek, Fatih Karagümrük'ten Barış Kalaycı, Kasımpaşa'dan Eyüp Aydın, Başakşehir'den Hamza Güreler, Beşiktaş'tan Yasin Özcan ve Fenerbahçe'den Yiğit Efe Demir yer aldı. Bu futbolcular, daha sonra genç takıma geri dönecek.