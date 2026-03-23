Beşiktaş, haziranda bir daha ‘Çek’ edecek!

Giriş Tarihi: 23.03.2026 08:28

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için dikkat çeken bir Patrik Schick gelişmesi yaşandı. Kartal'ın Futbol Koordinatörü Serkan Reçber geçtiğimiz günlerde Almanya'ya çıkarma yapmıştı. Leverkusen yetkilileriyle görüşen Reçber, 4 ismin durumunu sordu. İşte detaylar...

Beşiktaş Futbol Koordinatörü Serkan Reçber geçtiğimiz günlerde Almanya'ya çıkarma yaparak Bayer Leverkusen ile Bayern Münih arasında oynanan maçı yerinde takip edip görüşmelerde bulunmuştu.

Leverkusen yetkilileriyle temas kuran Reçber, Patrik Schick, Nathan Tella, Exequiel Palacios ve Martin Terrier gibi isimlerin durumunu sorguladı.

Alman ekibinin yeni sezonda yapılanmaya gitmesi bekleniyor. Bu nedenle fırsatları kollayan siyah-beyazlılarda, hem teknik ekibin hem de başkan Serdal Adalı'nın Çek futbolcuyla ilgili arzusu bulunuyor.

Ancak tecrübeli forvetin, geleceğiyle ilgili şu an için karar vermediği ve acele etmeyeceği aktarıldı.

Sözleşmesi 2030'da bitecek olan 30 yaşındaki santrforun sezon sonunda teklifleri değerlendireceği bildirildi. Beşiktaş yönetimi, süreci takip edecek.

Leverkusen formasıyla bu sezon Bundesliga'da 21 maç oynayan Patrik Schick 9 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

