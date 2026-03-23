Beşiktaş, haziranda bir daha ‘Çek’ edecek!

Beşiktaş Futbol Koordinatörü Serkan Reçber geçtiğimiz günlerde Almanya'ya çıkarma yaparak Bayer Leverkusen ile Bayern Münih arasında oynanan maçı yerinde takip edip görüşmelerde bulunmuştu.
Leverkusen yetkilileriyle temas kuran Reçber, Patrik Schick, Nathan Tella, Exequiel Palacios ve Martin Terrier gibi isimlerin durumunu sorguladı.
Alman ekibinin yeni sezonda yapılanmaya gitmesi bekleniyor. Bu nedenle fırsatları kollayan siyah-beyazlılarda, hem teknik ekibin hem de başkan Serdal Adalı'nın Çek futbolcuyla ilgili arzusu bulunuyor.