Bodrum FK adım adım Play-Off'a!
Giriş Tarihi: 23.03.2026 11:46

Trendyol Süper Lig'de geçen yıl tek sezonluk mücadele sonrası küme düşen Bodrum FK, emin adımlarla Play-Off'a doğru yürüyor.

Süper Lig'de üst üste üçüncü galibiyetini İstanbulspor'u deplasmanda yıldız golcüsü Seferi'nin tek golüyle 1-0 yenerek alan Bodrum FK puanını 57 yaparak dördüncü sıradaki yerini korudu.

Puan tablosunda sekizinci sıradaki Keçiörengücü'ne 10 puan fark atan yeşil-beyazlı ekip normal sezonun bitimine 6 maç kala Play-Off biletini büyük oranda cebine koydu.

SIRADAKİ MAÇLAR

Play-Off'a saha avantajıyla girmek için de puan farkını açan Bodrum ekibi kalan maçlarını Ümraniyespor, Çorum FK (D), Bandırmaspor, Erzurumspor, Amed Sportif Faaliyetler (D) ve Sarıyerspor'la oynayacak.

AJETI VE ALİ MİLLİ TAKIMLARDA

Bodrum FK'da Ali Habeşoğlu ve Arlind Ajeti sezona verilen arada milli takımlara davet edildi. Yeşil-beyazlı kulüp, "Futbolcularımız Ali Habeşoğlu ve Arlind Ajeti, milli takımlarının aday kadrolarına davet edildi. Ali Habeşoğlu, Ümit Milli Takımımızın Hırvatistan ile oynayacağı 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup eleme maçının; Arlind Ajeti ise Arnavutluk Milli Takımı'nın Polonya ile oynayacağı FIFA Dünya Kupası Play-Off Turu yarı final müsabakasının aday kadrosunda yer aldı. Oyuncularımıza başarılar dileriz" açıklamasını yayınladı.

