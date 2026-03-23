Çorum FK, Uğur Uçar yönetiminde 7 maçtan 7 galibiyetle ayrıldı

Giriş Tarihi: 23.03.2026 13:47

Çorum FK, Teknik Direktör Uğur Uçar’ın göreve gelmesinin ardından Trendyol 1. Lig’de oynadığı 7 maçtan da galibiyetle ayrıldı.

İHA
Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Çorum FK, dün oynanan müsabakada Iğdır FK'yi deplasmanda 2-0 skorla mağlup ederek galibiyet serisini 7'ye çıkardı.

Teknik Direktör Uğur Uçar'ın göreve gelmesinin ardından yenilgi almayan Çorum FK, deneyimli teknik adamla 7'de 7 yaptı. 62. puanla 4. sırada yer alanÇorum temcilcisi, sezonun kalan kısmını namağlup tamamlamak istiyor.

Çorum FK, lider Erzurumspor ile arasındaki puan farkını 7'ye, 2. sıradaki Amed Sportif Faaliyetler ile 5'e, 3. basamaktaki Esenler Erokspor'la da 1'e indirdi.

