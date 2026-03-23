Daniel Pancu’dan Ümit Akdağ açıklaması!

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Daniel Pancu, Romanya basınına açıklamalarda bulundu.
Alanyaspor forması giyen Ümit Akdağ ile ilgili konuşan Daniel Pancu çok konuşulacak ifadeler kullandı.
Ümit Akdağ'ın Galatasaray'ın da radarında olduğunu belirten Daniel Pancu, "Ümit Akdağ iyi durumda, düzenli olarak forma giyiyor. Galatasaray da dahil olmak üzere onu isteyen birçok takım var. Yazın ayrılma ihtimali bulunuyor" dedi.
Ümit Akdağ'ın Romanya Milli Takımı'nda oynamasının mümkün gözükmediğini vurgulayan Daniel Pancu, "Romanya adına oynaması pek mümkün değil. Türkiye için oynama ihtimali daha yüksek" şeklinde konuştu.
22 yaşındaki stoper, bu sezon Alanyaspor'da 30 maça çıktı ve 1 gol ile 2 asist üretti.
Ümit Akdağ'ın Alanyaspor ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek.
22 yaşındaki savunma oyuncusunun güncel piyasa değeri 4 milyon euro.