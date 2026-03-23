Daniel Pancu’dan Ümit Akdağ açıklaması!

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Daniel Pancu, Romanya basınına açıklamalarda bulundu.

Alanyaspor forması giyen Ümit Akdağ ile ilgili konuşan Daniel Pancu çok konuşulacak ifadeler kullandı.

Ümit Akdağ'ın Galatasaray'ın da radarında olduğunu belirten Daniel Pancu, "Ümit Akdağ iyi durumda, düzenli olarak forma giyiyor. Galatasaray da dahil olmak üzere onu isteyen birçok takım var. Yazın ayrılma ihtimali bulunuyor" dedi.