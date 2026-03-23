Deplasmanda Fatih Tekke etkisi zirveye taşıdı

ŞAMPİYONLUK SEZONU GERİDE KALABİLİR

Karadeniz ekibi, 2021-22 sezonunda deplasmanda oynadığı 19 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken, 34 gol atıp 19 gol yemiş ve sezonu 1.72 puan ortalamasıyla tamamlayarak şampiyonluğa ulaşmıştı. Bu sezon ise henüz 14 maçta yakalanan 2.28'lik ortalama, mevcut performansın çok daha üst seviyede olduğunu ortaya koydu.

SON YILLARIN DEPLASMAN KARNESİ

Trabzonspor'un son sezonlardaki deplasman performansı ise dalgalı bir grafik ortaya koydu. Bordo-mavililer 2024-25 sezonunda 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet alırken, 2023-24 sezonunda 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti. 2022-23 sezonunda 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi, şampiyonluk sezonu olan 2021-22'de ise 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle zirveye uzanmıştı.