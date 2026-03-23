Edin Terzic için Athletic Bilbao iddiası!

LaLiga ekiplerinden Athletic Bilbao'da teknik direktör Ernesto Valverde, sezonun bitmesinin ardından görevinden ayrılacak.
İspanya temsilcisinde, Ernesto Valverde'nin alternatifi konusunda çalışmaların başladığı öğrenildi.
Sky Sports'un haberine göre; Athletic Bilbao'da teknik direktörlük görevi için en büyük adayın Edin Terzic olduğu belirtildi.
Athletic Bilbao'nun Edin Terzi ile görüştüğü ve olumlu yanıt aldığı aktarıldı.
Edin Terzic'in Athletic Bilbao'nun teklifine sıcak baktığı vurgulandı.
Athletic Bilbao'da yapılacak başkanlık seçiminin yeni teknik direktör konusunda kararı etkileyebileceği ifade edildi.
Beşiktaş ve West Ham United'da yardımcı antrenör olarak görev yapan Edin Terzic, daha sonra Borussia Dortmund'u çalıştırmıştı.
Edin Terzic, 2023-2024 sezonu sonunda Borussia Dortmund'dan ayrıldıktan sonra başka bir takımda görev yapmadı.