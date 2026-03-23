Fatih Tekke’nin Galatasaray planı hazır! Hafta boyu talimat...

Süper Lig'de milli ara sonrasında G.Saray'ı konuk edecek olan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, hazırlıklarını oyuncularına da aktarmak için kolları sıvadı. Ekibi ile birlikte sarı-kırmızılı takımı yenip maç fazlası ile puan farkını 1'e indirmek isteyen Karadeniz ekibinde Oulai'nin cezasının yanı sıra Batagov'un da sakatlığı bulunuyor. Fatih Tekke bu isimlerin alternatifleri için planlamasını yaparken ilk isteği sahada 11 kişi kalmak! G.Saray'ın özellikle hücum oyuncularının kalitesine vurgu yaparak savunma ve kanat oyuncularına dikkat çağrısında bulunacak Tekke, burada gereksiz faul yapılmaması ve takımı eksik bırakacak hatalardan kaçınmalarının altını çizecek. Deneyimli hocanın, hafta içinde taraftara da çağrı yaparak camiayı bu maça odaklayacağı öğrenildi.

FIRTINA GİBİ ESTİ

Bordo-mavililer, ligdeki 27 haftada rakip fileleri 53 kez sarstı. Kupada ise 5 maçta 15 gol kaydetti. Toplam 32 resmi karşılaşmada 68 gol atan Karadeniz temsilcisinde söz konusu gollerin yüzde 42'si ise Onuachu, Augusto ve Muçi üçlüsünden geldi. Süper Lig'de 21 golle krallık yarışında zirvede yer alan Onuachu, kupada ise 2 gol attı.