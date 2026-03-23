Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını sürdürdü!

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi hazırlıkları sürüyor.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanında milli oyuncuların yer almadığı belirtildi.

Salonda core hareketleriyle başlayan idmanın, ısınma, çabukluk, pas ve şut çalışmalarıyla devam ettiği ve bireysel çalışmalarla sona erdiği aktarıldı.

Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.