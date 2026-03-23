Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını sürdürdü!
Giriş Tarihi: 23.03.2026 15:02

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 5 Nisan Pazar günü derbide Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını günün ilk antrenmanıyla sürdürdü.

  • ABONE OL

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi hazırlıkları sürüyor.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanında milli oyuncuların yer almadığı belirtildi.

Salonda core hareketleriyle başlayan idmanın, ısınma, çabukluk, pas ve şut çalışmalarıyla devam ettiği ve bireysel çalışmalarla sona erdiği aktarıldı.

Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz