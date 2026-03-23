Fenerbahçe’den Başar Önal hamlesi! Ertan Torunoğulları izledi...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını veren Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları başladı.



Hollandalı gazeteci Jeroen Kapteijns'in haberine göre sarı-lacivertliler, NEC Nijmegen'de forma giyen Başar Önal'ı radarına aldı.

TORUNOĞULLARI TAKİP ETTİ



Haberde, sarı-lacivertli ekibin Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları'nın dün oynanan NEC Nijmegen-Heerenveen maçını tribünden takip ettiği ifade edilirken, 21 yaşındaki genç kanat oyuncusunu izledi.

PERFORMANSI

Bu sezon NEC Nijmegen formasıyla 29 maça çıkan genç oyuncu, tüm kulvarlarda 8 gol 8 asistlik bir performans sergiledi. Genç oyuncu ayrıca alt yaş kategorilerinde Milli Takım formasıyla 7 maçta 1 gol attı.