Fenerbahçe’den Başar Önal hamlesi! Ertan Torunoğulları izledi...

Giriş Tarihi: 23.03.2026 08:58

Süper Lig devi Fenerbahçe, Hollanda'da NEC Nijmegen forması giyen 21 yaşındaki genç kanat oyuncusu Başar Önal ile ilgileniyor.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını veren Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları başladı.

Hollandalı gazeteci Jeroen Kapteijns'in haberine göre sarı-lacivertliler, NEC Nijmegen'de forma giyen Başar Önal'ı radarına aldı.

TORUNOĞULLARI TAKİP ETTİ

Haberde, sarı-lacivertli ekibin Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları'nın dün oynanan NEC Nijmegen-Heerenveen maçını tribünden takip ettiği ifade edilirken, 21 yaşındaki genç kanat oyuncusunu izledi.

PERFORMANSI

Bu sezon NEC Nijmegen formasıyla 29 maça çıkan genç oyuncu, tüm kulvarlarda 8 gol 8 asistlik bir performans sergiledi. Genç oyuncu ayrıca alt yaş kategorilerinde Milli Takım formasıyla 7 maçta 1 gol attı.

