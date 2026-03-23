Fenerbahçe’den kayıtlı sermaye tavanı artırımı!

Giriş Tarihi: 23.03.2026 20:02

Fenerbahçe Futbol AŞ, kayıtlı sermaye tavanını 6 milyar 250 milyon liradan 31 milyar 250 milyon liraya çıkardı.

Sarı-lacivertli kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen açıklamaya göre, gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda şirket kayıtlı sermaye tavanı oy çokluğuyla yüzde 400 artırıldı.

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 11 Mart'ta onayladığı kayıtlı sermaye tavanı artırımıyla sarı-lacivertli kulüp, 31 milyar 250 milyon liraya kadar sermaye artırımı yapabilecek. Şirketin kayıtlı sermayesi 6 milyar 250 milyon lira.

