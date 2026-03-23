Fenerbahçe’nin anlaştığı genç oyuncu gözden düştü!

Ara transfer döneminde 500 bin Euro bonservis, sonraki satışından yüzde 25 pay, 3 kiralık genç futbolcu ve Topuk Yaylası'nda 2 kamp karşılığı 3. Lig ekibi Karşıyaka'dan Fenerbahçe'ye imza atan Adem Yeşilyurt, son maçlarda süre almakta zorlanıyor.

Haziran ayından itibaren yeni takımı F.Bahçe'ye katılacak genç futbolcu, son haftalarda Karşıyaka'da formaya hasret kaldı.

Kaf-Kaf'taki iyi performansı sonrası bu sezon daha önce iki kez U19 Milli Takımı'na davet edilen genç futbolcu, Ay-Yıldızlılar'ın 25-31 Mart arasında İtalya'da oynayacağı UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur maçları için İstanbul'da toplanan aday kadrosunda yer almadı.

Nazillispor ve Altay maçında son dakikalarda oyuna girebilen Adem, Uşakspor karşılaşmasında kulübede oturdu. Ayvalıkgücü müsabakasında 11'e girdi ama devre arası oyundan alındı.