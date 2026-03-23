Galatasaray'dan Victor Nelsson kararı!
Giriş Tarihi: 23.03.2026 10:55 Son Güncelleme: 23.03.2026 10:59

Galatasaray'dan Victor Nelsson kararı!

Galatasaray yönetimi, sezon başında kiralık olarak gönderilen Victor Nelsson'un geleceği için kararını verdi.

Galatasaray, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Victor Nelsson'u satın alma opsiyonuyla beraber Verona'ya kiralamıştı.

BONSERVİSİNİ ALMAYACAK

Buna karşın İtalyan ekibinin küme düşmesine kesin gözüyle bakılmasının ardından, kalıcı olarak bu transferin gerçekleşmesi beklenmiyor.

CİMBOM KARARINI VERDİ

Fotomaç'ın haberine göre sarı-kırmızılı ekip, süreci yakından takip ederken Danimarkalı stoper için gelecek teklifleri değerlendirecek.

27 yaşındaki stoper bu sezon 30 karşılaşmada 2596 dakika sahada kaldı.

