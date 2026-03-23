Galatasaray’dan Victor Nelsson kararı!

Galatasaray, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Victor Nelsson'u satın alma opsiyonuyla beraber Verona'ya kiralamıştı.
BONSERVİSİNİ ALMAYACAK
Buna karşın İtalyan ekibinin küme düşmesine kesin gözüyle bakılmasının ardından, kalıcı olarak bu transferin gerçekleşmesi beklenmiyor.
CİMBOM KARARINI VERDİ
Fotomaç'ın haberine göre sarı-kırmızılı ekip, süreci yakından takip ederken Danimarkalı stoper için gelecek teklifleri değerlendirecek.
27 yaşındaki stoper bu sezon 30 karşılaşmada 2596 dakika sahada kaldı.