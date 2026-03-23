Galatasaray’dan Victor Osimhen açıklaması! Ameliyat edildi

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Liverpool ile oynanan maçta sakatlanan Victor Osimhen'in son durumu belli oldu.

Victor Osimhen, Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyon geçirdi.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Liverpool ile deplasmanda oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak maça devam edemeyen oyuncumuz Victor Osimhen, bugün kulüp doktorumuz Op. Dr. Yener İnce tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyon geçirmiştir. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz."